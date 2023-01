Armie Hammer fue centro de polémica luego de que se filtraran unos supuestos chats privados que aludían al canibalismo y la violencia sexual. | Fuente: Instagram

Armie Hammer rompió su silencio sobre las acusaciones en su contra, que van desde el canibalismo hasta la violencia sexual por una serie de supuestas conversaciones filtradas en Instagram. En los mensajes que intercambiaba con diversas mujeres, el actor de 34 años afirmaba ser caníbal y querer beber sangre humana.

“No voy a responder a esas mentiras, pero a la luz de espurios ataques en mi contra en redes, mi conciencia me impide no dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en mi decisión y les estoy agradecido por ello”, dijo Hammer en una declaración enviada a Deadline.

En medio del escándalo, la estrella de Hollywood dio un paso al costado de la película “Shotgun Wedding”, que iba a protagonizar junto a Jennifer Lopez. La cinta se centra en una pareja, Darcy y Tom, que debe reunir a sus diferentes familias para su boda, pero empiezan a enfrentar algunos problemas.

El papel de Armie Hammer será sometido nuevamente a una audición para encontrar su reemplazo tras la polémica que explotó alrededor de él. No obstante, el portavoz de la producción no hizo referencia a lo ocurrido, pero dio a conocer que fue decisión propia que les comunicó el artista estadounidense.

“Dada la fecha de inicio inminente de ‘Shotgun Wedding’, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión”, señaló sobre la próxima cinta con J-Lo que aún no comienza su rodaje.

ACUSACIONES CONTRA ARMIE HAMMER

Armie Hammer se convirtió en tendencia en Twitter, pero por razones más oscuras de lo que se esperaba. El actor que coprotagonizó “Call Me By Your Name” fue centro de acusaciones de un perfil de Instagram en el que se exponían unos supuestos chats filtrados con diversas mujeres.

Según estas conversaciones, Hammer seducía a estas usuarias e incluso, compartía encuentros sexuales con ellas. Sin embargo, la polémica no queda allí, pues también se muestra un perturbador intercambio de mensajes que aluden al canibalismo y la violencia sexual.

“Oh, Dios mío. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido”, se lee en uno de los cientos de mensajes que fueron publicados en la cuenta House of Effie, que cuenta con más de 25 mil seguidores y se mantiene como privada en Instagram.

