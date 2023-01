El actor de 'Call Me By Your Name' se convirtió en tendencia por unas supuestas acusaciones. | Fuente: AFP

Armie Hammer se convirtió en tendencia en Twitter, pero por razones más oscuras de lo que se esperaba. El actor que co protagonizó “Call Me By Your Name” fue centro de acusaciones de un perfil de Instagram en el que se exponían unos supuestos chats filtrados con diversas mujeres.

De acuerdo a lo que se leen en las conversaciones, Hammer seduce a estas usuarias e incluso, comparte encuentros sexuales con ellas. Sin embargo, la polémica no queda allí, sino que también sostiene un perturbador intercambio de mensajes que aluden al canibalismo y la violencia sexual.

“Oh, Dios mío. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido”, se lee en uno de los cientos de mensajes que fueron publicados en la cuenta House of Effie, que cuenta con más de 25 mil seguidores y se mantiene como privada en Instagram.

Entre otras cosas presuntamente escritas por Armie Hammer, también se hacen menciones a cómo desearía cometer una violación sexual contra varias de las denunciantes, de las cuales algunas han revelado -mediante fotografías- haber sufrido violencia y abuso cuando mantuvieron relaciones íntimas con él.

UN GRUPO DE DENUNCIANTES

El grupo de mujeres que denuncia a la estrella de Hollywood se hace llamar Kittens (en español, gatitas), un término que era utilizado constantemente por Hammer en los que serían sus chats. “Necesito tu ayuda cuanto antes, gatita” o “necesito beber tu sangre” son algunos de los tantos mensajes que aparecen difundidos en Twitter e Instagram.

En otras publicaciones del perfil, también aparecen fotografías que Armie Hammer enviaba a las denunciantes. En una aparece él mismo simulando ahorcarse y en otras, solo fotografías de sus actividades o durmiendo junto a su hijo. Por el momento, el representante de la celebridad de 34 años no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Nacido en California, Estados Unidos, el actor Armie Hammer dejó sus estudios universitarios para hacer una carrera en Hollywood desde joven. Ha participado en películas como “Call Me By Your Name”, “La red social”, “Rebecca”, “La voz de la igualdad”, “El agente de C.I.P.O.L.”, entre otras más.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer