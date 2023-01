Juan Pablo Manzanero, hijo del 'rey del romanticismo', señaló que fue 'irresponsable' la reciente reunión de su padre con sus fans. | Fuente: Instagram / Juan Pablo Manzanero

La muerte de Armando Manzanero a causa de la COVID-19 enlutó a la música internacional. Tras su partida, Juan Pablo, hijo del cantautor mexicano, despidió a su padre, pero aseguró que este “adiós” debería servir como una lección para mantenerse alertas frente a la pandemia.

“Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables, mi padre, lamentablemente, por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar”, dijo al diario Reforma.

Manzanero Blum contó que vio una “foto con 30 personas, sin cubrebocas”. “Qué cosa tan irresponsable”, indicó. “Se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVID-19 y a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido… ¡Vaya tristeza!”, añadió.

El quinto hijo del compositor de "Contigo aprendí" también comentó que mantenía comunicación con su padre “todos los días”. “Hablé con él varias veces en el hospital hasta que le quitaron el teléfono, porque le prohibieron usarlo, luego lo intubaron, le hicieron su diálisis y siguió luchando”, detalló.

“Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes”, agregó.

TOMAR PRECAUCIONES ANTE LA COVID-19

Luego de celebrar su cumpleaños a inicios de diciembre, Armando Manzanero se trasladó a Mérida, en México, donde inauguraron el Museo Casa Manzanero. Fue por aquella fecha que presentó los síntomas del nuevo coronavirus y el 17 de diciembre fue hospitalizado.

“Sabemos que era una persona muy inquieta”, señaló su hijo Juan Pablo. “Yo le dije: ‘Oye, pa’, no andes saliendo’. Y me dijo: ‘Es que si yo me quedo en casa, me muero'. Es una persona que siempre estuvo muy activa y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio”, indicó en alusión a la pandemia.

En ese sentido, Manzanero Blum recomendó “no andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos… no”. “Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo”, apuntó el también productor musical.

Actualmente, él está en Mérida con el fin de recibir el cuerpo de su padre Armando Manzanero, quien será cremado, según confirmó él mismo. De paso, aprovechó en agradecer a quienes brindan “su apoyo” en estos momentos de luto.

“Es el reflejo del amor que es para siempre, él sembró todo ese cariño y está viviendo en los corazones de uno. La gente trasciende, no muere. Así como veo la vida, mi padre está conmigo, está presente, con nosotros. Aprenderemos a las cosas mejores”, puntualizó.

LA MUERTE DE ARMANDO MANZANERO

Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo, falleció el pasado 28 de diciembre a causa de la COVID-19 tras permanecer varios días intubado en un hospital, según confirmó la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto.

Te sugerimos leer