Ariana Grande y el mensaje a las víctimas y heridos del atentado en Manchester. | Fuente: Instagram

La artista Ariana Grande envió un mensaje a las familias de sus fans en el tercer aniversario del atentado terrorista que se produjo en uno de sus conciertos en Manchester. Algunos de los asistentes resultaron heridos y otros fallecieron.

Han pasado tres años de ese terrible hecho y la intérprete de “The way” no lo olvida. Ella dedicó unas sentidas palabras en Instagram: “Quiero enviar mi amor a todos los que están sintiendo tristeza y desazón por el aniversario. No pasa un día en el que esto no me afecte todavía a mí y a todos. Estaré pensando en ustedes toda la semana. Mi corazón, pensamientos y oraciones están con ustedes”, señaló.

Cabe recordar que Ariana Grande ofreció un concierto en Inglaterra -en la localidad de Manchester, el 22 de mayo del 2017- como parte de su gira “Dangerous Woman”.

Mensaje de Ariana Grande recordando a las víctimas y heridos del atentado en Manchester. | Fuente: Instagram

Un año después, la cantante reveló su nuevo tatuaje detrás de la oreja, una pequeña abeja, símbolo del pasado industrial de la ciudad de Manchester, como tributo a las víctimas.

ONE LOVE MANCHESTER

Artistas como Robbie Williams, Justin Bieber, Black Eyes Peas, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Liam Gallagher, Coldplay, entre otros, acompañaron a Ariana Grande en la cruzada “One Love Manchester” que recaudó dinero a través de la venta de entradas, merchandising y donaciones que se podían hacer a través de Internet.

El evento se realizó en el Emirates Old Trafford Cricket Ground y las ganancias fueron destinadas a un fondo de emergencia creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja Británica. Este fue organizado por la cantante quien, hasta ahora, no puede olvidar el suceso.

Te sugerimos leer