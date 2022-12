La dura confesión de Ariana Grande sobre su salud: 'No sé qué está pasando con mi cuerpo, estoy asustada' | Fuente: EFE

Ariana Grande vive un difícil momento. Mediante stories en su cuenta de Instagram, la artista de 26 años explicó que se sentía muy enferma, por lo que tuvo que cancelar un concierto en Kentucky y otros compromisos que había confirmado.

"Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo", escribió la artista.

Además, agregó que aún se desconoce su diagnóstico. "He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente y, durante el show de esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de averiguar qué está pasando?", mencionó.

Finalmente, Ariana explicó que se siente asustada por lo que le pasa. "Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada por qué no puedo mejorar porque han pasado más de tres semanas en este momento", finalizó.

APOYO A CANDIDATO

La estrella del pop Ariana Grande mostró este miércoles su respaldo al izquierdista Bernie Sanders en su carrera para lograr la nominación demócrata de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020.

"Mi hombre. ¡Gracias al senador Sanders por venir a mi concierto, por alegrarme la noche entera y por todo lo que representas!", dijo Grande en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, red social en la que, con 167 millones de seguidores, es la segunda celebridad más popular en todo el mundo solo por detrás del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

La cantante subrayó, además, que está trabajando para animar a los jóvenes a que se registren para votar a través de Head Count, una organización sin ánimo de lucro que promueve el registro de votantes en los alrededores de conciertos.

"Head Count y yo estamos haciendo todo lo que podemos para que te sientas orgulloso. Estoy muy orgullosa de que mis fans presten atención y se involucren. ¡Te adoramos!", añadió.

