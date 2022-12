Ariana Grande se confiesa sobre su salud mental: 'No puedo esconderlo más' | Fuente: Archivo

A solo cuatro días de cumplirse un año de la muerte de Mac Miller, la cantante Ariana Grande, su exnovia, se confesó sobre la situación actual de su salud mental.

Como se recuerda, Grande afronta ansiedad y depresión causados por algunas situaciones que la marcaron profundamente: el atentado en Manchester que sufrió durante un concierto y que dejó a 22 muertos y la muerte de su expareja.

"Hola amores míos. Es hora de ser sincera. Mi depresión y ansiedad han estado a unos niveles muy altos últimamente. He estado dándoles todo lo que tenía y tratando de dejar estos problemas a un lado, pero no puedo esconderlo más. Hoy ha sido un día más complicado de lo normal para mí. Después de unos ataques de pánico que he podido controlar, creo que la decisión más sensata es no realizar ni la prueba de sonido ni los meet and greets de hoy y guardar mi energía para el show", escribió en una storie de Instagram.

La cantante habló también de los ataques de ansiedad que vive en los últimos días. "No quiero apresurarme durante el rato que estemos juntos ni aparecer temblando. De verdad que me gusta pasar tiempo con ustedes pero hoy no estaré capacitada ni para estar presente ni para darles lo mejor de mí", mencionó.

"Desearía tener control sobre estos ataques pero como todo el que tenga ansiedad y depresión entenderá: a veces tan solo puedes actuar en función de lo que te marca y no como lo harías tú", finaliza su mensaje.

