Esta es la segunda vez que Ariana Grande se compromete. | Fuente: AFP

Ariana Grande nuevamente está lista para decir acepto. La cantante anunció que se comprometió con su mejor amigo Dalton Gomez a través de unas fotos que publicó en Instagram.

En las imágenes, la pareja aparece abrazada. En otras, la artista realiza una toma cercana a su anillo de compromiso mientras sonríe orgullosa.

Bajo la leyenda "para siempre y luego algo más", Ariana Grande demostró que está lista para casarse. Famosos como Scooter Braun le desearon lo mejor: "felicitaciones a estas dos increíbles almas. Ari te amamos y no podría estar más feliz por ti. Dalton eres un hombre afortunado".

Hailey Baldwin y Kim Kardashian también le dejaron mensajes de felicitación a través de Instagram.

Como se recuerda, este no es el primer compromiso de la artista de "Thank U, Next". A mediados del 2018, ella dijo que iba a casarse con el comediante Pete Davidson a solo unas semanas de comenzar su romance. No obtante, antes de terminar el año cancelaron todo y ella le devolvió el anillo de compromiso valorizado en US$ 100.000.

Esto sucedió poco después del fallecimiento de Mac Miller, quien fue expareja de Ariana Grande.

Después de ello, la vida amorosa de la cantante pasó a segundo plano. Sin embargo, este año ella fue vista saliendo con Dalton Gomez en una actitud muy cariñosa. Él es un agente de bienes raíces que trabaja con grandes estrellas de Hollywood.

SU GIRA LLEGA A NETFLIX

Ariana Grande llegará a Netflix. A través de sus redes sociales, la cantante comunicó el estreno de "Excuse me, I love you", un documental sobre uno de sus conciertos de la gira "The sweetener world tour".

"El 21 de diciembre, un año después de cerrar (la gira), 'the sweetener world tour' llega a tu casa", dijo la estrella del pop en Instagram, donde tiene 208 millones de seguidores (es la segunda cuenta más popular de esta red solo por detrás de Cristiano Ronaldo).

"Lanzar esto es una carta de amor para todos ustedes, de celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años", añadió Grande, quien comenzó su carrera como actriz de programas juveniles y ahora es una de las artistas pop más exitosas de la industria musical.

