Ariana Grande se mostró emocionada por convertirse en el rostro de la nueva campaña de Givenchy. 'Es un gran honor', dijo en su Instagram. | Fuente: AFP

Ariana Grande, considerada una nueva princesa del pop, se convirtió en el rostro de la nueva campaña de la casa francesa Givenchy quien la definió como una "mujer fuerte e independiente de carácter y estilo refrescante".

"Una musa moderna y la voz de una generación, Ariana se ha convertido en una de las fuerzas más influyentes en la cultura popular actual", se explayó en un comunicado Givenchy, propiedad del conglomerado de bienes de lujo LVMH.

Según la marca, Ariana Grande "representa naturalmente el espíritu de la mujer Givenchy con impertinencia, generosidad e ingenio. Todo envuelto en un toque de misterio".

El anuncio, referido a la campaña otoño-invierno, se produce después de que la marca de moda anticipara la revelación al publicar en redes sociales un videoclip con la silueta de una mujer fácilmente identificable como Grande por su peinado característico: una cola alta.

"Estoy muy orgullosa de ser la nueva cara de Givenchy. Es una casa que he admirado desde siempre y formar parte de esa familia ahora es un gran honor", dijo la cantante, de 26 años, sobre su primera campaña para una marca de lujo.

"Me encanta esta ropa y la confianza y la alegría que aporta a los que la usan. No solo es atemporal y hermosa, sino que me enorgullece trabajar con una marca que hace que las personas se sientan celebradas por lo que son", agregó Ariana Grande.

La campaña de Givenchy que protagoniza la ganadora de un Grammy se lanzará en julio.

Grande es la segunda estrella pop en representar a una marca de LVMH. La primera fue Rihanna, que se asoció con el gigante francés para lanzar su marca de ropa de lujo en la primavera, marcando un hito al convertirse en la primera mujer de color en obtener tal respaldo de la compañía. (AFP)

'Me encanta esta ropa y la confianza y la alegría que aporta a los que la usan', comentó Ariana Grande sobre Givenchy. Esta es su primera campaña con una marca de lujo. | Fuente: AFP

