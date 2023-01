Aracely Arámbula confesó que iba a protagonizar 'Teresa'. | Fuente: Instagram | Aracely Arámbula

“Teresa” es una de las producciones mexicanas más exitosas del 2010. Si bien es una historia que enganchó por ser una versión más actual de “Rubí”, esta novela protagonizada por Angelique Boyer no iba a ser protagonizado por ella.

En una entrevista con un medio mexicano, Aracely Arámbula contó que José Alberto Castro, productor de esta novela, le ofreció para ser el papel de esa mujer interesada y constante en lograr lo que quiere.

“A mí me ofrecieron que hiciera Teresa”, dijo la expareja de Luis Miguel generando asombro en sus fanáticos. “Teresa era una de las telenovelas que a mí me llamaban la atención. Fue increíble porque yo lo pensé, yo quería hacer Teresa y de pronto ‘El Güero’ (Castro) llama a mi hermano”, continuó.

Arámbula aseguró que estaba terminando de grabar “Corazón salvaje” y a pesar de que la propuesta le interesó, decidió no hacer ese personaje ya que quería darle más prioridad a su familia.

“Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses”, se sinceró.

Es así que dio un paso al costado porque no se sentía bien de dejar a sus pequeños: “Entonces yo dije ‘se me hace que no es el momento de que haga esta novela’ porque acababa de terminar hacía un mes ‘Corazón salvaje’ y decidí con el dolor de mi alma porque sabía que era ya una gran novela decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue”.

“Teresa” fue todo un éxito y la actuación de Angelique Boyer la catapultó en la industria mexicana. A pesar de ver todo lo que ha logrado esta producción, Aracely Arámbula considera que no se arrepiente de su decisión:

“No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos [refiriéndose a sus hijos] y las cosas suceden por algo”, concluyó.

