Anne Hathaway anuncia que se convertirá en madre por segunda vez. | Fuente: Instagram

A sus 36 años, la actriz, cantante y ganadora del Premio Oscar Anne Hathaway ha anunciado que se convertirá en madre por segunda vez. La protagonista de “El diablo viste a la moda” ha hecho uso de su cuenta personal de Instagram para publicar una fotografía en la que se le puede observar con un embarazo en estado avanzado.

La imagen en blanco y negro ha sido acompañada por un mensaje que ha conmovido a sus seguidores. “No, no es para una película. Y dejando las bromas de lado, para todas las personas que sufren de infertilidad y saben lo que es el infierno de la concepción, por favor, sepan que no fue sencillo durante mis dos embarazos. Les envío mucho amor”, escribió Hathaway.

La publicación, que cuenta hasta el momento con más de un millón de reacciones, fue comentada por varias figuras de Hollywood, quienes enviaron sus mejores deseos a la actriz. Tal es el caso de la actual editora de la revista Instyle, Laura Brown; la escritora Layla F. Saad y la actriz y rapera Nora Lum.

El primer embarazo de la actriz fue en el 2016, cuando dio a luz a un bebé que recibió el nombre de Jonatha Rosebanks, junto a su esposo, el también actor, actor Adam Shulman, de 35 años.

“Atrévete a brillar”

La última vez que la actriz, recordada por sus papeles en “Los Miserables”, “El diario de una princesa” y “El amor y otras adicciones”, utilizó su cuenta de Instagram fue el 7 de julio y lo hizo por un buen motivo.

Hathaway compartió una imagen para felicitar a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, que ganó la Copa Mundial de dicho deporte y celebró cuestionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su propia federación.

Te sugerimos leer