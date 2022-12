La actriz mexicana Andrea Legarreta contrajo la COVID-19. | Fuente: Instagram

La conductora mexicana Andrea Legarreta contó que ella y su familia dieron positivo a la COVID-19. Su colega, el presentador Alan Tacher, sostuvo que la artista cree que se contagiaron en una reciente visita al cine.

"Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas", inició su publicación la también actriz, conocida por su participación en "¡Vivan los niños!", tras hacerse público que tiene coronavirus.

Asimismo, Andrea Legarreta compartió una reflexión, en la que detalló todo lo que pensó cuando conoció que dio positivo a al virus.

"Al ver la palabra 'positivo' en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas (...) Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito", anotó en su publicación de Instagram.

"Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome", recalcó la conductora.

NO SABE CÓMO SE CONTAGIÓ

No obstante, Andrea Legarreta comentó que asistió a lugares públicos, como restaurantes y el cine. "Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con muchos cuidados para sus clientes", precisó.

"Pero conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue y otros que salen a trabajar o al super y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí). El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié", añadió la recordada actriz de "Vivan los niños".

Pese a la situación, Legarreta pidió no buscar responsables del contagio, pues consideró que es una cadena en la que muchos no saben que tienen el virus.

"Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria", recordó.

Finalmente, señaló que se encuentra estable, al igual que su familia. "Yo, como si tuviera un resfriado común (poco más fuerte) y con los medicamentos se van los dolores de cabeza, cuerpo y fiebre. Sin olfato ni gusto, pero la llevo bien. Y de algo estoy segura, pronto saldremos de esta", escribió en Instagram.

Te sugerimos leer