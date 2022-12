Camila Cabello y Shawn Mendes encendieron la temperatura del American Music Awards con su performance de 'Señorita'. | Fuente: AFP

¿Hasta cuándo seguirán jugando con nuestras emociones? Nuevamente, Camila Cabello y Shawn Mendes subieron al escenario de una premiación para interpretar su tema "Señorita". Tanto los artistas asistentes como el público en casa estaban a la espera de ver un beso al final.... pero eso no sucedió.

El escenario elegido, esta vez, fueron los American Music Awards 2019. Los artistas aparecieron por separado en la alfombra roja. Cuando fue el momento de interpretar su exitoso tema, sucedió lo mismo que durante su show en los MTV Video Music Awards. La dupla se fue acercando, hasta estar en los brazos del otro, conforme la música llegaba a su fin.

Sin embargo, Camila Cabello y Shawn Mendes se despidieron del escenario de los American Music Awards 2019 con un beso esquimal. Nuevamente, la más emocionada fue Taylor Swift que, junto al actor Billy Porter, demostró su entusiasmo desde el público.

Minutos después, la pareja se llevó el premio a Colaboración del Año por "Señorita". Ambos subieron al estrado para agradecer y la cantante le envió un mensaje a la mamá de su compañero quien seguía la premiación desde Toronto (Canadá).

Sin embargo, cuando se anunció que ellos eran los ganadores, las cámaras captaron un extraño momento. Cabello se le acerca a Mendes con la aparente intención de darle un beso, pero él le voltea la cara. O, por lo menos, esto es lo que han interpretado los seguidores en las redes sociales.

Más allá de eso, ahora falta ver si la colaboración también se llevará el Grammy el próximo año ya que Camila Cabello y Shawn Mendes fueron nominados a Mejor Performance de Dúo/Grupo de Pop.

¿RELACIÓN SECRETA?

Durante meses, los cantantes han jugado con el estado de su relación. Como se recuerda, en el backstage de un concierto, el músico de "If I Can’t Have You" se reunió con sus fans quienes le pudieron hacer preguntas. Allí le consultaron si sus pensamientos sobre estar enamorado han cambiado, ya que antes había dicho que nunca había estado enamorado.

Shawn Mendes jugó con el misterio sin negar o confirmar una relación con Camila Cabello. "Honestamente, quiero hablar con ustedes sobre esto, pero no soy solo yo en la relación ¿saben? Hay otra persona involucrada y no puedo decir lo que siento... porque yo no soy el único que decido", dijo según el video de la reunión que se publicó en Twitter.

Desde junio surgieron los rumores de una relación entre ambos artistas.

