El programa de concurso de canto “American Idol” ha tenido entre las filas de su jurado a varias celebridades del mundo de la música. Una de ellas, precisamente, es Katy Perry, quien durante un adelanto del próximo episodio sufrió un percance.

Como se puede ver al inicio del video, la cantante de “Dark Horse” les comenta a sus colegas del jurado Lionel Richie y Luke Bryan: “¿Ustedes huelen a gas?”. Bryan responde: “Estamos recibiendo propano pesado”, y luego sugiere que puede tratarse de una fuga.

De pronto, la artista de 35 años apunta que tiene “un ligero dolor de cabeza” y, tras levantarse de la mesa para marcharse al estudio junto a sus compañeros, añadió: “Es malo, es realmente malo”. Este hecho ocurrió en Oregon (Estados Unidos), donde el programa evaluaba una serie de audiciones.

Debido a la fuga gas, las alarmas de incendio se activaron y los participantes y el jurado evacuaron el lugar. Sin embargo, Perry continúo expresando que no se sentía bien y, de pronto, cayó de manera abrupta al suelo.

ORLANDO BLOOM, SU SOPORTE

La cantante Katy Perry abrió el 2020 siendo la imagen de portada de la edición para la India de la revista Vogue, en la que reveló cómo enfrenta su lucha contra la depresión y de cómo su pareja, el actor Orlando Bloom, la apoya.

La intérprete de “Firework”, “Roar” y otros éxitos, confesó que entre el 2017 y 2018 vivió momentos duros. "Me deprimí y no quise levantarme de la cama. En el pasado, pude superarlo, pero esta vez sucedió algo que me hizo caer por muchos tramos de escaleras. Realmente tuve que atravesar un viaje de salud mental", expresó.

La artista californiana no dejó de mencionar el importante papel que desempeña en su vida su novio, el actor Orlando Bloom. Hay que recordar que ambos han pasado por divorcios: Bloom con Miranda Kerr y Perry con Russell Brand.

"Orlando es como un sabio", asegura Katy Perry. "Cuando nos conocimos la primera vez, dijo que íbamos a sacar el veneno de cada uno y realmente lo hacemos", añadió la cantante.

"Nunca había tenido una pareja que estuviera dispuesta a realizar un viaje emocional y espiritual como Orlando. Es un desafío, porque te enfrentas a todas las cosas que no te gustan de ti misma", confesó.

