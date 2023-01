Amanda Seyfried le dio la bienvenida a su segundo bebé, fruto de su matrimonio con Thomas Sadoski. | Fuente: IMDB / "Conan" (2010)

Fue una sorpresa para todos sus seguidores. La actriz Amanda Seyfried y su esposo Thomas Sadoski se convirtieron en padres por segunda vez. Así lo anunció ella a través de sus redes sociales, donde además emitió un comunicado a favor del bienestar de los niños en países en guerra.

La intérprete de 34 años mantuvo en secreto su embarazo, pero finalmente dio a conocer la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, con una tierna fotografía en la que se ve a su mano sosteniendo la de su bebé recién nacido.

“Thomas Sadoski y yo hicimos un pequeño hombrecito”, escribió al inicio de la leyenda. “Desde el nacimiento de nuestra hija hace 3 años, nuestro compromiso con los niños inocentes que se ven tan brutalmente afectados por el conflicto y la guerra ha sido una fuerza impulsora en nuestras vidas”, agregó.

Seguidamente, la actriz de “Mamma Mia” se pronunció sobre el nacimiento de su pequeño hijo y cómo esta responsabilidad ha hecho que el trabajo de las organizaciones INARA y War Child se convierta en su “estrella del norte”.

UN MIEMBRO MÁS EN LA FAMILIA

Por el momento, nada más se sabe sobre el nacimiento del hijo de Amanda Seyfried y Thomas Sadoski. El actor también compartió la misma fotografía de su esposa en su cuenta de Instagram, aunque esta vez es él quien toma la mano de su bebé.

Como se recuerda, la pareja contrajo matrimonio en marzo de 2017, cuando la actriz de cintas como “Los Miserables”, “Mean Girls” y “Ted 2” ya estaba embarazada de su primera hija, Nina. La pequeña nació luego de Seyfried y Sadoski confirmaran su noviazgo.

Ambos intérpretes se conocieron durante la puesta en escena de “The Way We Get By”, obra de Broadway en la que ambos coincidieron. Desde entonces hasta la fecha, los dos han permanecido unidos e incluso, según la revista People, pasaron la cuarentena en Nueva York (EE.UU.).

En agosto de 2019, Seyfried adelantó sus deseos de volver a ser madre cuando sus asuntos laborales estén más relajados. “Quiero quedarme embarazada de nuevo, pero todavía no estoy lista para tener un segundo”, dijo entonces.

Te sugerimos leer