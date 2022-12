Alyssa Milano defiende el derecho al aborto de las mujeres en Georgia. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ANGELA WEISS

Las cantantes, actrices y artistas tienen muchos beneficios. Uno de ellos -para muchos el más importante- es la capacidad de influir positivamente en la sociedad a través de sus mensajes, pues estos son escuchados por miles de personas que las admiran.

Este es el caso de la actriz Alyssa Milano, quien ha propuesto una fuerte medida como respuesta a las estrictas leyes de aborto impuestas en el estado de Georgia, Estados Unidos: convocar a una huelga de sexo este fin de semana.

“Hasta que las mujeres no tengan control legal sobre sus propios cuerpos, simplemente no podemos arriesgarnos al embarazo”, dijo la actriz. Y así invitó a quienes la siguen a unirse aella y no tener relaciones sexuales “hasta recuperar la autonomía corporal”.

¿QUÉ BUSCA LA ACTRIZ?

La actriz, recordada por su actuación en “Embrujadas” ha tomado sus redes sociales para llamar a las mujeres a negarse a tener sexo con hombres, pues solo así se evita cualquier riesgo de embarazo, en una realidad en la que “nuestros derechos reproductivos están siendo eliminados".

Cabe recordar que Milano es una fuerte defensora de #MeToo, movimiento que defiende la igualdad de género entre hombres y mujeres y acompaña a las víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

Cabe recordar que la valiente actriz confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando era a penas una adolescente. "Me tomó años contar mi experiencia a mis amigos más cercanos. Me tomó tres décadas contarles a mis padres que el abuso sucedió", contó, en un artículo escrito por ella mismen Vox.

LA LEY ANTI ABORTO EN GEORGIA

El gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp firmó el pasado martes la ley conocida popularmente como la del “latido del corazón”, que prohíbe la interrupción del embarazo después de que los médicos escuchen los latidos del feto.

Por su parte, en Alabama, eliminador en el último momento las excepciones a la polémica normativa, que comprendían la posibilidad de acceder a un aborto seguro en casos de incesto y violación.

