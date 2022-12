Alex Rodríguez reveló que se ha unido a la compañía de belleza y bienestar Hims&Hers para crear el primer maquillaje para hombres. | Fuente: Instagram

Después de que se especulara que Jennifer Lopez y Ben Affleck habían retomado su relación luego de que la cantante anunciara su ruptura con Alex Rodríguez, el exbeisbolista ha seguido adelante en su faceta como empresario y ha lanzado un nuevo proyecto.

De acuerdo con sus redes sociales, la celebridad reveló que se ha unido a la compañía de belleza y bienestar Hims&Hers para crear el primer maquillaje para hombres.

"Quería crear un producto que resolviera un problema al que me enfrento todos los días. Me di cuenta de que, cuando yo saltaba de una reunión a la otra, necesitaba algo rápido y fácil en mi rutina para cubrir los brotes y lo que me queda después de rasurarme", se lee en la publicación de Alex Rodríguez.

Por ese motivo, mencionó que el ‘Blur Stick’, nombre del corrector, está diseñado especialmente para hombres para cubrir las imperfecciones. “Te sorprenderá darte cuenta las veces que puede sacarte de apuros”, agregó el empresario.

En una serie de fotos, Alex Rodríguez muestra cómo queda el maquillaje en su piel y animó a que puedan comprarlo ya que a él le ha funcionado perfectamente.

¿El regreso de 'Bennifer'?

Los rumores sobre una posible retomada de la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck 17 años después de separarse han incendiado la prensa del corazón de medio mundo para disfrute de sus fans e incluso de las estrellas de Hollywood que comentan el tema con humor.

La actriz y cantante de 51 años acaba de romper su compromiso con el exjugador profesional de béisbol Alex Rodríguez, mientras que el actor y director estaría soltero desde hace un tiempo.

En los últimos días circularon fotos de "Bennifer" —la contracción formada por Ben Affleck y Jennifer Lopez con la que se conocía a esta pareja de gran exposición mediática entre 2002 y 2004— en las que se veía a los dos exprometidos en un auto en el estado de Montana, provocando un torrente de comentarios en las redes sociales.

Nada permite asegurar que los artistas hayan decidido dar otra oportunidad a su antigua relación, pero las revistas especializadas en famosos aluden a "fuentes" que dan a entender, con precauciones, que podrían haber pasado a "algo más".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer