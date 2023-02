Silvia Pinal niega operación estética. | Fuente: Captura Azteca TV

Esta semana medios mexicanos indicaron que la actriz Silvia Pinal se realizó un tratamiento estético para rejuvenecer su rostro, el cual le había dejado graves consecuencias; sin embargo, esto ha sido desmentido por la misma artista.

La madre de la cantante Alejandra Guzmán negó rotundamente que la noticia, difundida por la revista TV Notas, sea cierta y hasta aseguró que si se hubiera sometido a un tratamiento no tendría problema en decirlo.

“Perdón, ¿que me inyecté qué?”, dijo sorprendida la actriz de 88 años en entrevista con Ventaneando. “Además no tiene nada de malo. Es humano que uno siempre quiera estar bien, pero en este caso, estoy siempre bien sin hacerme nada”, confesó.

La primera actriz mexicana aclaró que está bien y dijo que tampoco ha accedido a tratamientos de belleza como mascarillas o masajes: “Yo no tengo tiempo, soy una mujer trabajadora. Yo trabajo y me da gusto estar bien, pero no es fuerza de hacerme operaciones”.

“A mí me da risa porque la gente habla así, pero qué tendría de malo que me hubiera yo inyectado. No lo hago y no lo he hecho; además si lo hubiera hecho, lo diría porque no es ningún crimen, las mujeres queremos estar bonitas y nos cuesta trabajo. Pero en este caso, yo no he hecho nada”, añadió.

Lo que sí reconoció Silvia Pinal es que en algún punto de su juventud sí entró al quirófano pero fue para mejorar su apariencia para un papel actoral, lo cual no ha vuelto a realizar porque -simplemente- no siente que lo necesita.

LA FALSA MALA CIRUGÍA

De acuerdo a la revista TV Notas, Silvia Pinal padecía de constantes dolores de cabeza e inflamación de rostro, debido a que le inyectaron polímeros, la misma sustancia que tuvo casi al borde de la muerte a su hija Alejandra Guzmán.

Según la información difundida, Pinal acudió a una clínica estética tras recomendación de una amiga cercana. Fue así que la convencieron de probar un producto que resultó ser “ácido hialurónico”.

A cambio de 90 mil pesos, le prometieron que estirarían su piel y rellenarían sus arrugas. TV Notas indicó que, durante los primeros días, Pinal estaba satisfecha con los resultados. Sin embargo, a los tres meses, comenzó a padecer de los dolores de cabeza y una gran inflamación de rostro.

