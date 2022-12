Silvia Pinal comenta sobre la relación de su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía. | Fuente: Composición

Silvia Pinal dio fuertes declaraciones luego de que su nieta Frida Sofía, lanzara improperios a su madre, Alejandra Guzmán y su abuelo, Enrique Guzmán. De acuerdo con la entrevista que tuvo con el programa ‘Hoy’, la actriz habló sobre el comportamiento de la joven:

“Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”, aseguró.

A pesar de su mensaje, Silvia Pinal espera que su hija y su nieta puedan reconciliarse ya que no es bueno para las dos estar peleando y menos si son personas mediáticas.

Luego de tocar ese tema, la exconductora de televisión contó cómo va mejorando de la caída que tuvo:

“La caída fue como un resbalón y caí de nalgas. Entonces las nalgas las tengo muy bien para que se me dañen, o sea que fue todo un escandalito que estaba haciendo. (…) No me estoy tomando ninguna recuperación porque no la necesito. Estoy tranquilamente en mi casa y estoy comiendo lo que quiero”.

LA POLÉMICA

Hace un par de meses, Frida Sofía dio duras críticas sobre Alejandra Guzmán: “Mi mamá como para intoxicada, seguro ni se acuerda”. “Sí, sí se mete de todo, siempre ha sido así y no la juzgo porque dentro de sus adicciones no es ella y es muy triste porque ya ni la conozco”, agregó en sus declaraciones.

Sin embargo, Frida Sofía le pidió a los medios que confirmen sus notas y no anden levantando falsos: “No pueden creerle a Tv Novelas o TV Notas, ellos no son fuente confiable, mejor pregúntenme a mí”.

Otro de los temas polémicos era la supuesta relación que tenía con Christian Estrada, expareja de su hija: “Lo puedo jurar por todos. Ella no quiere escucharme, saber de mí”. Finalmente, Alejandra Guzmán pidió a sus seguidores que no crean en falsos y espera que sigan cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

