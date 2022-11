Alejandra Guzmán saca a su hija Frida Sofía de su testamento | Fuente: Alejandra Guzmán/Frida Sofía

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija se vuelve más tensa con el paso de las semanas. Ahora se ha revelado que la cantante tomó la drástica decisión de retirarla de su testamento y dejarla sin herencia.

Esto se conoció luego de que Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, confirmara los rumores en el programa mexicano “Ventaneando”.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija”, comenzó a explicar Moctezuma.

Las fricciones entre Alejadra Guzmán y su hija Frida Sofía aumentaron cuando la joven hizo pública la acusación contra su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado sexualmente de ella desde su niñez.

En la entrevista, Pablo Moctezuma señaló que su hija cuenta con su apoyo respecto a las medidas legales que ha tomado contra su abuelo.

Cambio de apellido

Pablo Moctezuma también se refirió a la decisión de Frida Sofía de dejar de utilizar el apellido Guzmán en sus redes sociales cambiándolo por Moctezuma.

“No sabes el gusto, queríamos hacerlo desde hace varios años, pero era un tema complicadísimo. Doña Silvia nos quiso ayudar, el caso es que tuvimos una discusión y yo le dije: 'si esto vuelve a pasar, te quito a la niña' y fue corriendo con el papá -ese fue consejo de Enrique Guzmán- y la registraron”, comentó Moctezuma recordando que la joven se apellida Guzmán Pinal.

Inicio del proceso legal

En el mes de abril, Frida Sofía anunció que buscaría justicia tras acusar a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado sexualmente de ella desde su niñez. A través de las redes sociales, la artista mexicana confirmó haber contratado un servicio de abogados que la representará en el caso que ha colocado a la familia de Alejandra Guzmán en el ojo de la tormenta.

La cantante de 29 años utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado donde explicó que comenzará un proceso legal contra las personas acusadas: evidentemente, una de estas es su abuelo Enrique Guzmán. El despacho Olea & Olea estará a cargo de su defensa ante la justicia de México.

“Les informo que, con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son de conocimiento público”, indicó Frida Sofía en su pronunciamiento a la opinión pública desde la reveladora entrevista en la que confiesa haber sufrido abuso sexual en más de una ocasión.

