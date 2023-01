Alejandra Guzmán revea que su hija Frida Sofía la golpeó varias veces | Fuente: Composición

Alejandra Guzmán reveló las verdaderas razones por que se distanció de su hija Frida Sofía, quien hace unas semanas acusó a su madre de salir con un ex novio de ella. La cantante mexicana dijo que ha tratado de comenzar una nueva relación con su única hija, pero que "es difícil cuando hay golpes de por medio, agresión".

"Sí [me golpeó varias veces], entonces yo también decidí alejarme porque en algún momento me puede hacer daño y me hace daño”, comentó Alejandra Guzmán en entrevista para "De priemra mano".

La intérprete de "Reina de corazones" también contó que Frida Sofía sufre de Trastorno Límite de Personalidad y que ha tratado con especialistas sobre el tema.

"Soy su madre ¿no? y comprendo que no esté en el mejor momento. He tratado con ella ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy. Ella necesita ayuda porque tiene 'border personality'. Creo que ella necesita amor propio, pedir ayuda, una terapia importante", señaló Alejandra Guzmán.

La intérprete de “Reina de corazones” cree que su hija actúa de manera agresiva con ella debido al consumo de alcohol y por resentimiento; así como “muchas cosas que no ha perdonado”. Sin embargo, como madre todavía dijo seguir sintiendo amor por su hija y estar orgullosa por haberla apoyado en momentos complicados.

“Es un orgullo para mí haber pagado dos carreras, haberla ayudado a divorciarse, sacado de la cárcel [a donde ingresó] porque le golpeó a una persona que le estuvo grabando sin su consentimiento. Lo hice con todo el amor y lo volvería hacer”, señaló Alejandra Guzmán.

Tras las declaraciones de la cantante, Frida Sofía compartió un video en Instagram donde muestra su brazo con moretones como evidencia de que la versión dada por la intérprete de “Reina de corazones” es falsa.

Sin embargo, Alejandra Guzmán asegura que Frida Sofía se está guiando por personas que no se preocupan por ella, cuando en realidad necesita ayuda. “Que las personas que están influenciándola de esa manera y no se dan cuenta que ella necesita ayuda, es muy fuerte. Porque es muy fácil juzgar y ponerla en contra mía, pero yo soy la única persona que ha estado en su vida”.

