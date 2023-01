Alec Baldwin defiende a su esposa Hilaria tras su confesión sobre su origen. | Fuente: Instagram

El actor Alec Baldwin defendió a su esposa, Hilaria Baldwin, después de que se cuestionara en las redes sociales su origen español, lo que llevó a la instructora de yoga a explicar que nació en Boston, creció entre EE.UU. y España, y comparte las dos culturas.

La también escritora -que ha formado una familia de cinco hijos con el artista, con el que se casó en 2012- reveló en Instagram que nació en Boston y su nombre es Hillary, aunque en los últimos años ha sido presentada en los medios como una española nacida en Mallorca.

Por su parte, Alec Baldwin colgó un video en el que, sin nombrar a su esposa, afirmó: "Se están diciendo cosas últimamente sobre personas a las que amo y por las que me preocupo profundamente que son simplemente ridículas", y también criticó que la "anonimidad de las redes sociales" invita a "decir cualquier cosa".

Usuarios en Twitter e Instagram cuestionaron el origen español de Hilaria Baldwin con videos en los que se escucha hablar a la instructora de yoga en inglés con acento español y se la ve con dificultades para acertar con una palabra, mientras que en otros habla un inglés fluido y sin acento, entre otras cosas.

"He visto rumores online que cuestionan mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo seriamente y, para quienes preguntan, voy a reiterar mi historia como he hecho muchas veces antes. Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España", escribió la celebridad.

UNA CHICA BLANCA

Ella comenzó diciendo que "a veces la gente no siempre reporta y escribe lo que dices", en referencia a entrevistas con medios en las que comparó la situación con "el juego del teléfono".

Hilaria quiso "aclarar" que su vida ha sido un "ir y venir" entre dos países y dos idiomas, por lo que tiende a "mezclarlos" cuando lleva mucho tiempo hablando español o se pone nerviosa, algo que le causa "inseguridad", y negó fingir ningún acento.

Sobre su etnicidad, dijo que es una "chica blanca" y quiso "aclarar que Europa tiene mucha gente blanca", pero que ella es una "mezcla de muchas cosas" y creció "con dos culturas". (EFE)