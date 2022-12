Allisson Lozz participó en exitosas telenovelas como 'Alebrijes y Rebujos', 'Misión SOS' y 'Rebelde'. | Fuente: Captura de pantalla

Allisson Lozz, la recordada estrella de “Alebrijes y rebujos” y “Misión SOS”, hizo una dura confesión a través de sus redes sociales. La ex actriz mexicana de 28 años reveló estar perdiendo la vista desde hace mucho tiempo y cada vez está más cerca a quedarse completamente ciega.

En un video de Instagram, Lozz contó estar “ciega desde bien jovencita”, aunque espera que la ciencia puede ayudarla en un futuro no muy lejano. “Me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más”, expresó para sus seguidores.

En ese sentido, dijo utilizar lentes desde segundo de primaria, y su gran anhelo era poder operarse la visión. Cuando Allisson Lozz cumplió la mayoría de edad, esperaba poder recibir una cirugía láser, pero no fue posible por sus condiciones como paciente: su córnea estaba tan dañada que no podía someterse al procedimiento.

“Cuando tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua. Y me dijeron, ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón”, indicó. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba”.

“Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años], más o menos, iba a quedar ciega, y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega, yo pensé que no... El tiempo pasa muy rápido”, agregó la retirada artista mexicana.

BUSCÓ OTRA OPCIÓN

Frente a la falta de opciones para solucionar su problema, Allisson Lozz acudió a una prestigiosa clínica en Estados Unidos, país en el que actualmente reside junto a su esposo y dos hijas: “Obviamente esa noticia para mí fue horrible y vine a EEUU a corroborar. Fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo, exactamente lo mismo”.

Desde muy joven, Allisson Lozz saltó a la fama por su participación en exitosas ficciones para la televisión mexicana como “Alegrijes y Rebujos”, “Misión SOS”, “Al Diablo con los Guapos” y “Rebelde”. Hace 10 años, decidió retirarse de la actuación para centrarse únicamente en su familia.

