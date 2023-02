Aislinn Derbez habló sobre el amor al cuerpo, después de recibir críticas por su físico. | Fuente: Instagram

Aislinn Derbez se tomó un momento para hablar directamente sobre los comentarios negativos que recibió por su cuerpo en las redes sociales. La actriz de “La Casa de las Flores” relató el proceso que experimentó en los últimos dos años, tras dar a luz a su hija y separarse de Mauricio Ochmann.

“Antier subí una foto en bikini. Algunos comentarios me sorprendieron…El cuerpo siempre es algo que nos importa/preocupa demasiado, sobre todo por el hecho de que difícilmente estamos cómodos o contentos con el cuerpo que tenemos”, comenzó diciendo desde su cuenta oficial en Instagram.

Después de tener a su primera hija, Aislinn Derbez reveló no sentirse cómoda con su cuerpo por la retención de líquidos en su organismo. “Los últimos 2 años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto (…) Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Y tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí”, contó a sus seguidores.

Pese a que inicialmente fue exigente e impaciente con su cuerpo, luego pudo comprender que muchas mujeres también pasaban por lo mismo que ella. “Gracias a mi terapeuta y a que dejé de preocuparme y juzgarme, mi cuerpo comenzó a bajar de peso”, aseguró la intérprete de Elena en “La Casa de las Flores”.

Sin embargo, Aislinn Derbez reveló la separación de Mauricio Ochmann afectó su salud mental y emocional. “Contrariamente, hace 6 meses con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente”, agregó sobre esta difícil etapa en su relación de pareja.

De esta forma, la actriz de 33 años aclaró que no es una persona que tenga una fijación con su cuerpo. Negó ser una persona enfocada en dietas o ejercicios, pero ahora realiza ciertas actividades por su estado emocional.

“Comencé a hacer ejercicio por recomendación terapéutica, ya que segrega oxitocina en el cerebro, tan necesaria para mi proceso (y en general por salud mental y física). El que opinen cosas buenas o malas sobre mi cuerpo es lo de menos. Pero creo que es importante poder escuchar cómo es que el cuerpo se comunica con nosotros”, expresó en Instagram.

Aislinn Derbez aseguró que ha aprendido a entender a su cuerpo, gracias a que se convirtió en madre. Además, aseguró que este es el momento en el que mejor se siente físicamente.

“Para mí aprender a leerlo fue de mis mejores herramientas para comprender qué estaba sucediendo a nivel interno en ciertos momentos (nunca le había puesto atención real a mi cuerpo antes de ese desbalance en mi postparto)”, escribió.

“Tristemente estamos acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto y no nos detenemos a comprender su lenguaje, sus ritmos y sus necesidades reales… En este momento, después de haber pasado esos procesos y escucharme, es cuando mejor me siento físicamente”, concluyó Aislinn Derbez en sus redes sociales, donde compartió unas fotografías en bikini después de dar a luz.

