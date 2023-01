Antes de su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecieron juntos en 'De viaje con los Derbez'. | Fuente: Instagram

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron su separación en marzo del 2020 y para la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, evidentemente el actor se negó a participar. Ambos han contado lo tedioso que fue documentar esas vacaciones junto a su pequeña hija Kailani, pero ahora la actriz mexicana confiesa la verdad sobre una de sus escenas de pelea.

Para su podcast “La magia del caos”, Aislinn Derbez y su hermano José Eduardo Derbez mantuvieron una íntima conversación sobre diversos temas, sobre todo de corte personal y familiar. El tercer hijo de Eugenio de Derbez hizo un comentario sobre la grabación cuando Mauricio Ochmann y ella aún eran pareja.

Mencionó una de las escenas de pelea en la primera entrega de “De viaje con los Derbez” y recordó que siempre le preguntaban si el programa reality era actuado. En ese sentido, explicó entre risas cuál era la respuesta que siempre daba: “¿No vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos. ¿Qué tan actuada puede ser?”

“La pelea esa que tuvimos en el picnic fue fingida, hasta me decían ‘enójate más’ y yo no podía porque no soy así”, agregó la artista Aislinn Derbez sobre este momento junto a Mauricio Ochmann. Según cuenta, la producción de la serie los obligó a fingir una discusión para crear más tensión en la familia.

La separación de Aislinn y Mauricio

“De viaje con los Derbez” evidenció parcialmente las dificultades para convivir que enfrentaban en su matrimonio. Fueron momentos muy difíciles que solo podían acabar con una separación, cuyo motivo fue la incompatibilidad de ideas, de acuerdo a lo que recientemente declaró la estrella de “La casa de las flores”.

Aunque la pareja todavía guarda un cariño, no ha habido señales de un acercamiento más allá de una relación de padres para Kailani. Hace unas semanas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reunieron para celebrar el cumpleaños de la pequeña y posaron para una serie de fotos que publicaron vía Instagram.

