Aislinn Derbez habló sobre su separación de Mauricio Ochmann. | Fuente: Instagram

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación hace unas semanas. Desde entonces, la actriz mexicana ha hablado por primera vez sobre la razón detrás de esta complicada decisión, y confesó que ha sido un proceso sumamente “doloroso” en su vida.

En una transmisión en vivo en Instagram, el actor estadounidense Justin Baldoni, conocido por su rol en “Jane The Virgin”, conversó con la intérprete de Elena en “La Casa de las Flores” sobre las rupturas de matrimonios.

“Es muy difícil. Lo amo mucho, y esto que nos pasó es obviamente algo que no esperé que nos pasara a nosotros”, reveló Aislinn Derbez sobre el fin de su relación con Mauricio Ochmann. “Pero he sido muy abierta al dolor y todo lo que ha pasado… A finales del año pasado, en el inicio de este proceso, fue lo más doloroso que me ha pasado”.

Según cuenta la hija de Eugenio Derbez, en estos momentos “es una las cosas más maravillosas y tranformadoras” que han sucedido en su relación como pareja. “Creo que estoy muy emocionada por lo que está por venir”, cuenta Aislinn Derbez, pero confiesa que nadie puede entender esta evolución de su matrimonio con Mauricio Ochmann.

“Ha sido una completa reconstrucción de mí misma, y creo que para él también. Porque nos amamos mucho con todo el corazón, no tienes idea de cuánto. Es increíble, por eso la gente nos sigue y se preguntan ‘¿qué diablos está pasando ahora?’, pero creo que nadie lo entenderá nunca”, reveló.

En la conversación, Justin Baldoni mencionó que algunas relaciones de esposo y esposa se van transformando en algo más como una “relación de hermanos”. Aislinn Derbez agregó que estaba totalmente de acuerdo con esta idea, y aseguró que tiene que ver mucho con la responsabilidad que tengas por ti mismo.

“Conozco a muchas personas en esta situación, y mayormente es manejado de forma inadecuada. Es muy difícil ser responsable de ti mismo y realmente tener que hacerlo sin tener que cambiar al otro (…) Lo que nos ayudó fue que somos completamente responsables de nosotros mismos”, expresó sobre su vida con Mauricio Ochmann.

Pese a estar separados, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen conviviendo juntos, e incluso, pasan la cuarentena como familia. “Hay tanto amor, pero a veces la relación cambia y tenemos que seguir con eso”, concluyó la estrella mexicana de “La Casa de las Flores”.

Te sugerimos leer