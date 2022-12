Aislinn Derbez se retiró de las filmaciones en la segunda temporada de 'De viaje con los Derbez'. | Fuente: Instagram

“De viaje con los Derbez” estrenó su segunda temporada el pasado 20 de mayo en la plataforma Amazon Prime. En los nuevos episodios, los espectadores se reencontraron con la esfera más íntima del clan Derbez en un nuevo viaje: secretos familiares, momentos de risa y también algunos quiebres emocionales…

Tras divorciarse de Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani, la actriz mexicana Aislinn Derbez atraviesa una situación vulnerable a nivel personal. Con el lanzamiento de la nueva entrega del reality familiar se conoció que ella tuvo que abandonar el rodaje en el capítulo titulado “Here we go again”. ¿Qué sucedió?

La hija mayor de Eugenio Derbez anunció su salida de “De viaje con los Derbez” con emotivas palabras: “Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo. […] Me voy de regreso a Los Ángeles”.

“Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos”, agregó Aislinn Derbez el día que tuvo que retirarse de las filmaciones, aunque lamentó no haber podido convivir esas vacaciones junto a su hermano Vadhir, quien se sumó más tarde al rodaje porque se contagió de COVID-19.

“Fue muy fuerte para mí”

Recientemente, Aislinn Derbez habló con el programa Despierta América acerca de esta difícil decisión en medio de las grabaciones “De viaje con los Derbez”. “Nunca la había dejado de ver tanto tiempo, entonces fue la primera vez que me fui de viaje tanto tiempo sin ella y me pegó muy fuerte”, confesó.

Y añade que fue complicado mantenerse alejada de su pequeña por un periodo largo de tiempo: “En ese entonces era fuertísimo, fue muy fuerte para mí porque nunca la había dejado de ver tanto tiempo”. Como se recuerda, la bebé estuvo presente en la temporada uno, pero se supo que fue muy agotador para ella viajar a su tan corta edad.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están divorciados, pero continúan llevando una relación cercana como padres de su única hija. “Ahora me he ido arreglando con ‘Mau’ para que sean dos semanas tú y dos semanas yo, a veces y cosas así”, admitió sobre la crianza compartida que acordaron luego de su separación en el 2020.

