No todas las relaciones terminan por falta de amor. Este ha sido el caso de los mexicanos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes anunciaron su ruptura después de casi cuatro años de matrimonio.

"Decidimos separarnos mi esposo y yo, pero el problema es que nos amamos como no tienes una idea. No es por falta de amor, nos adoramos, nos llevamos increíble, somos mejores amigos, pero sí fue una decisión de 'no está funcionando la pareja entonces vamos a ver por qué otro lado vemos'", señaló la artista al programa "Venga la alegría".

En ese sentido, la actriz de "La casa de las flores" señaló que le costó aceptar esta nueva etapa en su vida, que se ha convertido en una "fase muy, muy difícil y fuerte en mi vida".

"Tomar esta decisión fue uno de los procesos más dolorosos de nuestras vidas", recalcó Aislinn Derbez sobre su separación de Mauricio Ochmann, que dieron a conocer en marzo.

La artista comentó que, por un par de meses, le resultó difícil aceptar la situación, pero luego se "abrió al dolor" encontrando un "proceso súper transformador y de crecimiento impresionante". Por ello, después de la pena sabe llegará un mejor futuro.

Por otro lado, la actriz de "La casa de las flores" ha mantenido la cuarentena, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, en México. Esta etapa la ha ayudado a reflexionar sobre "las cosas que realmente valen la pena en nuestra vida y que estábamos dando por hecho, sobre todo en las relaciones en general".

Aunque están separados, recientemente Aislinn Derbez publicó una imagen de Mauricio Ochmann jugando con su hija Kailani, lo que ha llevado a pensar que pasan la cuarentena en familia.

Como se recuerda que la famosa pareja se conoció en el 2014, mientras filmaban la película “A la mala”, y dos años después, en el 2016, se casaron.

