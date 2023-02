Aislinn Derbez confiesa que tuvo problemas con el alcohol | Fuente: Instagram

La actriz Aislinn Derbez participó en el programa de YouTube de su hermano José Eduardo Derbez, en el que reveló algunos detalles de su vida personal.

La intérprete de la serie de Netflix, "La Casa de las Flores", confesó que cuando era muy joven tomaba alcohol hasta el punto de quedar mal, pero una experiencia que tuvo la hizo decidir no volver a consumir este tipo de bebidas.

“Tuve como esta etapa de alcohol como de los 18 y los 24 o 25 (años). Cuando me ponía peda (ebria) me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque”, contó.

“Una vez me pegó la cruda tan fea que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frío y dije me voy a morir, me voy a desmayar. Me desmayé en la calle y no me dejé llevar al hospital, pero no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo”, añadió la hija de Eugenio Derbez.

Asimismo, la actriz mexicana señaló que es alérgica al alcohol y a todos los tipos de estupefacientes, por lo cual ha dedido cuidar su salud.

AISLINN DERBEZ EN “LA CASA DE LAS FLORES”

La tercera y última temporada de “La Casa de las Flores” se estrenará el 23 de abril del 2020 y veremos una vez más a la actriz mexicana como Elena. Cabe recordar que ella quedó embarazada luego de que su hermano, Julián, le pida que sea su vientre de alquiler para convertirse en padre. ¿Qué otros secretos de la familia de la Mora se descubrirán?

