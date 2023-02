Tras un largo tiempo alejada de los medios de comunicación, Adele será la presentadora de 'Saturday Night Live'. | Fuente: EFE

Tras una pausa de varios años, Adele regresará a los medios de comunicación como presentadora del mítico programa de la televisión estadounidense "Saturday Night Live", aunque sin noticias sobre su música.

La cantante británica anunció durante el fin de semana que conducirá el espacio cómico el próximo sábado, una noticia tras la que numerosas publicaciones han comenzado a especular este lunes con que se trata de una estrategia promocional de cara al lanzamiento de un nuevo disco que tomaría el relevo del aclamado "25", publicado en 2015.

Adele, ganadora de 15 premios Grammy, lleva sin protagonizar una aparición televisiva de alto nivel desde el año 2016.

Lo extraño de la noticia es que la intérprete de "Rolling in the Deep" no será la invitada musical del espacio, algo que hizo Taylor Swift cuando presentó el programa, sino que esta vez la cantante H.E.R. se encargará del número musical mientras que Adele se limitará a presentar.

"¡Maldita sea, estoy tan emocionada por esto! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primera vez como presentadora! Siempre quise hacerlo como un momento aislado, pero nunca era el tiempo adecuado", escribió en sus redes sociales.

SU DESTACADA CARRERA

La famosa artista recordó que justo hace 12 años, cuando era desconocida fuera de Reino Unido, cantó en el histórico programa los sencillos de su debut "19", que catapultó su popularidad antes del estallido de fama que llegó con "21".

Por todo ello, la ocasión tras años de silencio parece el momento oportuno para presentar su esperado nuevo disco en el que ha estado trabajando bajo el título de "30", siguiendo la dinámica de llamar a cada álbum por la edad que tiene en su lanzamiento.

El hecho de que el productor Ricky Reed, quien ha trabajado con artistas como Lizzo y Leon Bridges pero no con Adele, haya respondido un "¡vamos!" al anuncio de la británica, aumenta las sospechas de un lanzamiento sorpresa para este otoño.

