Adele y Simon Konecki firmaron un millonario divorcio. | Fuente: Composición

¡Un millonario divorcio! Aunque la cantante Adele quiere mantener en secreto los detalles de su separación de Simon Konecki; el medio británico The Sun dio a conocer que se trató de un "acuerdo de divorcio de US$ 171 millones".

Según la documentación judicial, la intérprete solicitó a la corte de Los Ángeles (EE.UU.) mantener en privado los detalles respecto al dinero. Todos los datos "financieros, de ventas u otra información de negocios confidencial" no serán disponibles al público.

Además, se indicó que Adele y Simon Konecki decidieron compartir la custodia de su hijo Angelo, de 7 años. De acuerdo a una fuente del diario británico, ellos quieren mantener los detalles en privado por "el bien de su hijo".

Según el diario The Mirror, la expareja no firmó un acuerdo prenupcial antes de su boda secreta en el 2016. Así, cada uno ingresó al matrimonio con una fortuna propia: ella por su carrera musical; él como filántropo y exbrocker.

EL ROMANCE

Como se recuerda, ellos se separaron, en abril del 2019, tras ocho años de relación. "Se comprometen a educar juntos con amor a su hijo y piden respeto a su vida privada", señalaron, en un comunicado, los representantes de la intéprete de "Someone Like You" cuando se anunció la separación.

A la cantante Adele y Simon Konecki se les vinculó juntos en el 2011. Al año siguiente dieron la bienvenida a su hijo Angelo. En el 2017, cuando la intérprete ganó un Grammy, puso punto final a las especulaciones de su matrimonio al dedicar el premio a su esposo e hijo.

Tras su divorcio, la artista fue vinculada con el rapero Skepta, pero parece que el romance no prosperó. En el plano laboral, ella estaría trabajando en un nuevo disco después del exitoso álbum "25" que lanzó en el 2015.