El actor se luce bailando tango en el nuevo videoclip de Pitbull. | Fuente: Composición

John Travolta siempre se ha mostrado entusiasta de lucir sus pasos de baile. De la música disco acaba de dar el salto al tango gracias a su participación estelar en "3 to Tango", el nuevo videoclip del reguetenero Pitbull que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.

En el video, los primeros minutos están centrados en un grupo de bailarinas que son observadas por un elegante hombre calvo, filmado de espalda, que disfruta de un vodka con soda. La sorpresa se revela cuando se descubre que el hombre calvo es el actor de Hollywood quien camina a la pista de baile para demostrar sus pasos de tango y salsa.

En el videoclip "3 to Tango", Travolta, que luce lentes oscuros, viene a interpretar a Pitbull. El recordado actor de "Grease" se anima a decir efusivamente en español: "dale".

John Travolta protagoniza el videovlip "3 to Tango" de Pitbull. | Fuente: YouTube Pitbull

No es la primera vez que el intérprete se muestra cercano al cantante urbano. En 2018, cuando Pitbull dejó sus huellas en el Paseo de la Fama en Hollywood fue acompañado por el mismo John Travolta.

Ademas, colaboraron en la película "El jefe de la mafia: Gotti", en la que el actor hizo de jefe de la mafia y el cantante estuvo detrás de la música. "¡Es mi favorito! Le da vida y espíritu a todos", comentó Travolta sobre su compañero.

Hace unos meses, el recordado protagonista de "Grease" confesó que el reguetonero lo animó a dejar de usar peluca para ocultar su calvicie.

"Me hice amigo de Pitbull y ya sabes que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que estar unidos y tanto él como mi familia me motivaron a hacerlo", dijo Travolta en el show "Jimmy Kimmel Live!" tras su decisión de ya no usar peluca.