El drama de los más famosos actores de Hollywood. | Fuente: Instagram

Los accidentes en el trabajo no son ajenos para las estrellas de Hollywood. Reconocidos actores han contado el drama que padecieron, luego de sufrir terribles accidentes cuando grababan sus exitosas películas.

1. Rachel Brosnahan en “La maravillosa Sra. Maisel”

La actriz Rachel Brosnahan reveló que sufrió una lesión luego de usar constantemente un corsé, para lograr el aspecto de la Señora Maisel y que ello le impide ahora “respirar profundamente”.

"Hablamos tan rápido en el programa que para pronunciar todas las palabras no se puede tomar muchas respiraciones", explicó Rachel Brosnahan. "Y creo que no respiraba mucho y estaba un poco constreñida y aparentemente algunas de mis costillas están unidas", añadió.

2. Ruby Rose en “Batwoman”

La estrella de Batwoman se lesionó cuando realizaba acrobacias y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. A través de un video en Instagram, la actriz contó que se arriesgó al no realizarse la intervención con anticipación.

"A todos los que preguntan por mi nueva cicatriz (...) hace un par de meses me dijeron que necesitaba una cirugía de emergencia o me podía quedar paralizada", sostuvo. “Me había herniado dos discos haciendo acrobacias y estaban a punto de cortarme la médula espinal. Tenía dolor crónico y no podía sentir mis brazos", expresó Ruby Rose.

3. Tom Cruise en “Mission: Impossible 6”

El reconocido actor Tom Cruise se lastimó cuando filmaba “Mission: Impossible 6”. En un video de TMZ, se pudo ver al artista dar un salto entre dos edificios, mientras era sostenido por un arnés.

Sin embargo, Tom Cruise se estrelló contra un costado de uno de los edificios y, aunque pudo levantarse, caminó con una cojera visible antes de colapsar junto a los miembros de la tripulación.

4. Kate Winslet en “Titanic”

La recordada actriz Kate Winslet, quien le dio vida a Rose en “Titanic”, confesó que cuando filmaba una escena de la exitosa cinta casi se ahoga. Según contó a Los Angeles Times, su pesado abrigo se enganchó en una puerta y se sumergió brevemente.

"Tuve que quitarme el abrigo para liberarme. No me quedaba aliento. Pensé en estallar. Y [el director James Cameron] simplemente dijo: 'Está bien, vamos de nuevo'. Esa era su actitud. No quería ser un cobarde, así que no me quejé ", dijo Kate Winslet.

5. Charlize Theron en “Aeon Flux”

Cuando Charlize Theron realizaba una serie de volteretas para la película Aeon Flux , la actriz terminó en el piso sobre su cuello y hernió un disco cerca de su columna vertebral. Según contó a la revista Total Film, posteriormente fue mucho más cuidadosa.

"Esa lesión me asustó, estaba casi paralizada", dijo Charlize Theron. "Haces todo lo que puedes hacer, pero definitivamente estoy en un momento donde puedo decir: 'No necesito hacer eso", añadió.

6. Jennifer Lawrence en “Los juegos del hambre: en llamas”

Jennifer Lawrence se lastimó la oreja mientras grababa para “Los juegos del hambre: en llamas”, contó la actriz a la revista Vanity Fair.

"Me quedé sorda de un oído durante meses, pero eso no fue realmente un desafío físico", dijo Lawrence. "Fue un desafío para los oídos porque obtuve todas estas infecciones del oído por el buceo y el agua y todas esas cosas. Y luego un chorro de una de las escenas pinchó mi tímpano”, reveló.

7. Sylvester Stallone en “Rocky IV”

Con la intención de darle más realismo a su película “Rocky IV”, Sylvester Stallone le propuso al actor Dolph Lundgren, quien interpretaba a Ivan Drago, mantener una verdadera pelea.

Sin embargo, Lundgren le dio un golpe tan fuerte que le rompió el esternón y le terminó presionando el corazón a Sylvester Stallone, lo que puso en peligro la vida del actor de Rocky y lo dejó en cuidado intensivos por 8 días.

8. Channing Tatum en “The Eagle”

Para una escena de la película The Eagle, Channing Tatum debía atravesar un río de agua helada. Entre toma y toma, un miembro de la producción le echaba agua hirviendo con agua del río dentro de su traje, pero al finalizar el rodaje, el encargado olvidó mezclar el agua y le vertió solo la que estaba muy caliente.

A causa de ello, Channing Tatum terminó con graves quemaduras en su cuerpo y en sus partes íntimas. Sin embargo, el actor mantuvo siempre el buen humor: “Tenía cinco doctores curando mi pene quemado”, comentó.

9. Jackie Chan en “Armour of God”

Pese a que para Jackie Chan era normal sufrir lesiones durante sus grabaciones, pues es célebre por hacer sus propias escenas de riesgo; el actor casi pierde la vida durante el rodaje de "Armour of God", en 1986.

Según explica en su autobiografía, Jackie Chan tenía que saltar desde una pared y aterrizar en un árbol. La primera toma le salió bien, pero cuando quiso repetirla para que quede perfecta, la rama del árbol de quebró y cayó cinco metros.

Jackie Chan terminó con una fractura de cráneo y con una perforación en el cerebro, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Como consecuencia, quedó con un hoyo en la cabeza y perdió parte de la audición.

10. George Clooney en “Syriana”

El actor George Clooney sufrió tanto luego del accidente que tuvo cuando rodaba la película "Syriana", que hasta pensó en el suicidio, según contó él mismo a NPR.

“Hubo una escena en la que me pegaron en una silla y me golpearon(...) La silla fue pateada y me golpeé la cabeza. Me rasgué la duramadre, que es la envoltura alrededor de mi columna vertebral, que se mantiene en el líquido cefalorraquídeo", dijo Clooney.

“Estaba en un punto en el que pensaba: 'No puedo existir así. En realidad no puedo vivir. Estaba acostado en una cama de hospital con una vía intravenosa en mi brazo, incapaz de moverme, con estos dolores de cabeza en los que se siente como si tuviera un derrame cerebral, y durante un breve período de tres semanas, comencé a pensar: 'Puede que tenga hacer algo drástico sobre esto”, reveló el actor.

“Comienzas a pensar en términos de, no quieres dejar un desastre, así que ve al garaje, sube al auto, enciende el motor. Parece la mejor manera de hacerlo, pero nunca pensé que llegaría allí. Mira, estaba en un lugar donde estaba tratando de descubrir cómo sobrevivir ", confesó George Clooney.

