Estados Unidos entró oficialmente en recesión durante el mes de febrero, según determinó la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por su sigla en inglés), encargada de seguir la evolución de los ciclos económicos en este país.

La entrada en recesión rompió con 128 meses de crecimiento, el periodo de expansión económica más largo de la historia de EE.UU. que se inició en 2009, tras la conocida como la Gran Recesión en 2008.

El NBER determinó que pese a que las condiciones del actual parón son distintas a las de recesiones anteriores, incluida su duración, las caídas de la producción y del empleo justifican la designación de recesión.

"La magnitud sin precedentes de la disminución del empleo y la producción, y su amplio alcance en toda la economía, justifica la designación de este periodo como una recesión, incluso si resulta ser más breve que las contracciones anteriores", apuntó en un comunicado el NBER.

"La pandemia y la crisis de salud pública han resultado en una recesión con características y dinámicas diferentes a las de recesiones anteriores", dijo.

En abril la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó el 14,7 % tras subir más de 10 puntos, pero la semana pasada el Gobierno anunció por sorpresa que en mayo bajó hasta el 13,3 %, cuando muchos esperaban una cifra cercana al 20 %.

Es por eso que muchos economistas defienden que Estados Unidos ha empezado ya a salir de la recesión.

Uno de los miembros del comité del NBER y profesor de economía de la Northwestern University, Roberto Gordon, dijo a The New York Times que la recuperación empezó posiblemente en abril o mayo, por lo que la recesión habría durado solo un par de meses. "No hay manera de observar esto pasando y no llamarlo una recesión", apuntó.

Unos 40 millones de personas han pedido subsidios de desempleo desde el inicio de la pandemia, grandes empresas han declarado la bancarrota y el Gobierno ha rescatado a miles de negocios y compañías, además de depositar pagos generalizados a la población.

Este lunes, el Banco Mundial (BM) alertó de que la crisis llevará a la economía global a un caída del 5,2 % este año, algo no visto desde el fin de Segunda Guerra Mundial en 1945, como consecuencia del "rápido y enorme" golpe provocado por la pandemia del coronavirus.

