El discurso del Gobierno sobre las pensiones de los colegios privados cambió en 24 horas. Y es que pese a que el ministro de Educación, Martín Benavides aseveró que el Gobierno no puede intervenir en la regulación de los precios de las mensualidades, el presidente, Martín Vizcarra aseguró el pago debe “ajustarse”.

El jefe de Estado indicó que los colegios privados cambiaron sus características, por lo que debe realizar nuevos planteamientos.

“No solo de la currícula, también deben hacer un ajuste en las pensiones porque no es una participación presencial”, reiteró en la conferencia de prensa

¿Qué pasará con alumnos que quieran pasar de un colegio privado a un público? Vizcarra dejó abierta la puerta para ese traslado. Agregó que conversó con el ministro de Educación para generar las “condiciones que permitan la incorporación” de esos estudiantes a centros educactivos estatales.

“Debemos brindar todas las facilidades. Salud y educación son las bases y cimientos, y precisamente son dos sectores más afectados”, agregó.

Otras voces

Más temprano, la viceministra de Educación, Ana Andrade afirmó en RPP que “las familias no pueden decir: Si no recibo 5 horas de clases, entonces pago la mitad”.

“Los colegios están invirtiendo pero no lo comunican. Segundo, las familias deben entender que este no es un año regular, y que no pueden decir que porque ahora ya no son cinco horas, entonces voy a pagar la mitad. Invoco a las familias a que entiendan que es una coyuntura distinta”, explicó

Por su lado, la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva señaló que no deberían cobrar la misma pensión, pues con las clases online no se está brindando el mismo servicio que en la modalidad presencial.

"Si no están ofreciendo el mismo servicio debería haber un ajuste, pero también recordemos que hay planilla que pagar", indicó Alva.

