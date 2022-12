La última vez que se amplió el cono monetario fue en junio del 2019. | Fuente: EFE

Venezuela emitirá tres nuevos billetes de 200,000, 500,000 y un millón de bolívares, según informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este último que se incorporará al cono monetario, de un millón de bolívares, equivale a tan solo 0.52 centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial.

A partir de este lunes los nuevos billetes comenzarán a circular paulatinamente y según el BCV aseguran que “vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional”.

La última vez que se amplió el cono monetario fue en junio del 2019, cuando se incorporaron los billetes de 10,000, 20,000 y 50,000 bolívares, que en ese entonces eran equivalentes a US$ 1.62; US$ 3.25 y US$ 8.14.

Por el momento el billete de más alta denominación en Venezuela es el de 50,000 bolívares, que vale cerca de 0.2 centavos de dólar al cambio.

Actualmente la economía venezolana atraviesa una dolarización transaccional de facto y, mayoritariamente, los precios aparecen denominados en la moneda estadounidense, por lo que el uso del papel moneda venezolano ha desaparecido de manera casi total.

¿Cómo son los nuevos billetes?

Las tres nuevas especies monetarias tendrán en su anverso la imagen del Simón Bolívar, un diseño casi idéntico al que tienen los billetes que hoy están en desuso.

Los de 200,000 y 500,000 bolívares cuentan con la imagen del mausoleo del Libertador, integrado en el Panteón Nacional. Mientras que el de boívar de un millón muestra la imagen conmemorativa del Bicentenario de la Batalla de Carabobo.

Cabe recordar que desde agosto del 2018, en Venezuela comenzó a circular un nuevo cono monetario, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro eliminara cinco ceros del bolívar, medida con la que buscaba enfrentar la hiperinflación en la que vive el país desde noviembre del 2017.

(Con información de la Agencia EFE).

