Se calcula que la clase media pasó de casi 15 millones a 11.3 millones el año pasado. | Fuente: Reuters

La pandemia de la COVID-19 generó una reducción en la clase media peruana, pasando de 46% a 34% durante el 2020, según indica el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IDR).

“Si consideramos que la clase media se caracteriza por haber superado los riesgos de pobreza, constatamos que ella se ha reducido considerablemente, pasando de 46% en 2019 a 34% en 2020”, dijo Javier Herrera, director de investigación del IDR en una presentación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Teniendo en cuenta la información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI se estima que durante el último año solo quedaron 11.3 millones de ciudadanos en la clase media, de los 15 millones que estaban en esa situación.

Es decir, en el 2020 alrededor de 3.6 millones de peruanos salieron de la clase media y entraron en situación de vulnerabilidad.

“El choque ha sido de tal amplitud que la paralización de la actividad económica -impuesta durante la pandemia- ha tenido una consecuencia muy fuerte sobre el empleo, no solo en tasas de desempleo que han aumentado, sino también en una reducción de la masa salarial; el número de perceptores de ingresos de los hogares disminuyó, muchos tuvieron que estar en situación de inactividad. Esa pérdida de masa salarial no se ha recuperado y esto implica que hogares no pobres han pasado a situación de pobreza”, explicó Herrera.

Asimismo, comentó que la clase media que existía en el país tenía parte de "ilusión", pues no estaba consolidada y no se pensó que podrían volver a caer en pobreza, pero solo bastó la pandemia para que nuevamente vuelvan a ser pobres o caigan en vulnerabilidad económica.

El INEI señala que la población vulnerable, es decir, los ciudadanos que están en mayor riesgo de caer a la pobreza, pasó de 34% a 35.5% en el 2020.

Pese a que el INEI señala que los "no pobres" en el Perú representan al 69.9% de la población del 2020, este 35.5% está en riesgo de caer en situación de pobreza.

El año pasado la pobreza monetaria alcanzó al 30.1% de la población peruana, un total de 9 millones 820 mil personas, 3 millones más de los que habían previo a la pandemia.

Población en situación de pobreza y vulnerabilidad. | Fuente: INEI

