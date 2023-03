La lista de productos afectados por los aranceles a partir de este martes incluye los modelos Boeing, productos agrícolas, bienes industriales y se les aplicaría un porcentaje del 15 % o 25 % | Fuente: Reuters

Este lunes la Comisión Europea (CE) decidió imponer aranceles a productos estadounidenses por 3.360 millones de euros (unos US$ 4.000 millones), por ayudas ilegales de Washington a Boeing. Estos aranceles se aplicarán a partir de mañana 10 de noviembre.

Sin embargo, han indicado que anulará estos aranceles si el presidente saliente Donald Trump o el recientemente electo, Joe Biden, elimina los impuestos a productos europeos por el caso Airbus."A pesar de nuestros mejores esfuerzos, debido a la falta de progreso por parte de Estados Unidos, podemos confirmar que la Unión Europea ejercerá (...) nuestros derechos e impondrá las contramedidas que nos ha concedido la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación a Boeing", dijo el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis.De acuerdo con la CE, la lista de productos afectados por los aranceles a partir de este martes incluye los modelos Boeing, productos agrícolas, bienes industriales y se les aplicaría un porcentaje del 15% o 25%.La OMC permitió en octubre a la UE imponer aranceles por un máximo de US$4,000 millones a las importaciones de Estados Unidos, pero en un primer momento, Bruselas evitó aplicarlos, a la espera de si el gobierno de Trump se avenía a negociar y con el objetivo de no interferir en las elecciones estadounidenses.

Los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea (UE) ya llevan más de un año de impuestos.El año pasado Washington obtuvo el permiso de la OMC para imponer aranceles por valor de US$ 7.500 millones, por las ayudas que la UE ha concedido a Airbus y EEUU decidió castigar las importaciones europeas de productos como el aceite de oliva, las aceitunas de mesa o el vino.Dombrovskis aseguró hoy que con su respuesta, Bruselas "no está escalando nada", que la decisión no supone incrementar una guerra comercial con Estados Unidos, sino que la CE está "replicando el planteamiento" de la administración Trump.Según indica, ello beneficiaría a ambas partes y permitiría "dejar atrás" un conflicto entre Boeing y Airbus que se data desde 2004.

Con información de EFE.

