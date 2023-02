Solo un 25% asegura que podrían pagar todo de manera puntual. | Fuente: Andina

Un 75% de empresas peruanas de diferentes rubros no podrá pagar sus cuentas sin retrasos en los próximos meses ante la nueva cuarentena según un estudio de Reaño & Linares.

Solo un 25%, mayormente en sectores de consumo y educación, aseguran que podrían pagar sus deudas de manera puntual.

Asimismo, un 84% tendría problemas para cobrar sus cuentas. En los sectores de agricultura, hotelería y turismo, un 60% de los negocios cobrará menos del 25% de sus cuentas pendientes.

Estos resultados implican un potencial problema para la cadena de pagos.

"Al no poder cumplir sus obligaciones, todos lo que están detrás de ellos (de las empresas que no puedan pagar) también van a tener problemas. Hay sectores que son más golpeados que otros, pero esto es un riesgo potencial. Es necesario que las empresas no pierdan liquidez", comentó Arturo Linares, socio de Reaño & Linares, a Gestión.

Por el momento, un 38% de empresas consideran que tienen más de un 25% de probabilidad para enfrentar problemas de liquidez.

