El Gobierno devolverá a los turistas extranjeros el Impuesto General a las Ventas de sus compras en Perú, es decir, el 18% de lo que gasten en el país, a partir del próximo año, con el objetivo de promover el arribo de una mayor cantidad de visitantes del exterior en los siguientes años.

Así lo anunció Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo al programa Economía y Mercados de RPP Noticias. En ese sentido, sostuvo que esta medida impulsará el turismo en el territorio nacional.

El titular del sector comentó que la medida solo se aplicará para rubros vinculados al turismo, como la gastronomía, hotelería, artesanía y la venta de prendas de vestir. Vásquez advirtió que la implementación que promueve el Ejecutivo se dará de manera paulatina, pues requiere que los visitantes cuenten con toda la información.

El ministro comentó que el marco legal ya existe desde el 2013 y señaló que la Sunat trabajará en la implementación de esta medida en los siguientes meses. Entre las alternativas se evalúa que los turistas extranjeros puedan cobrar su devolución en las propias tiendas o comercios donde realizan sus actividades o en el aeropuerto.

Sobre las exportaciones no tradicionales, cuyas cifras cayeron en mayo, el ministro Edgar Vásquez explicó que el impacto de la guerra comercial entre EEUU y China afectó también a otros rubros, como la minería no metálica y el sector químico. Sin embargo, el gobierno estima un ligero crecimiento, aunque no es el se esperaba.

