La necesidad de los peruanos por vacunarse y vacunar a sus familiares contra la COVID-19 ha generado un aumento en el tráfico aéreo entre el Perú y Estados Unidos.

Según información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el transporte de peruanos con dirección al país norteamericano ha aumentado cerca de un 137%. Mientras en febrero salieron 4,229 pasajeros, para marzo el número de viajeros peruanos a Estados Unidos se elevó a 10,222.

Además, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) estima que en abril se llegó a tener entre 30,000 y 40,000 viajeros peruanos con destino a Estados Unidos.

Los destinos más frecuentes son, en ese orden: Dallas, Houston, New York, Miami, Orlando y Los Ángeles.

¿Cuánto están gastando los peruanos para vacunarse en el extranjero?

Antes del proceso de vacunación, y durante la pandemia, los pasajes a Miami costaban entre US$ 500 y US$ 700. Sin embargo, ahora bordean los US$ 1,000 e incluso algunos llegan a superar los US$ 4,000.

“En un viaje pueden gastar un promedio de US$ 2,000, cuando aquí actualmente un balón de oxígeno cuesta S/ 5,000 o S/ 6,000 (US$ 1,315 o US$ 1,580) y la recarga entre S/ 1,500 y S/ 2,000 (US$ 395 y US$ 525)”, dijo Ricardo Acosta, presidente de Apavit, a la agencia EFE.

Acosta señala que algunos turistas se quedan treinta días para colocarse las dos dosis de Pfizer o Moderna, mientras que otros se quedan cinco días, "se ponen la primera vacuna, regresan al Perú y luego de tres semanas vuelven a Estados Unidos para la segunda dosis".

Por su parte, la agencia Orange 360 indica que el presupuesto de los ciudadanos que deciden viajar a Estados Unidos para vacunarse debe ser de unos US$ 3,000.

La directora general de la agencia, Gianina Orellana, precisa que estos viajeros deben quedarse un promedio de 24 días para recibir las dos dosis que se requieren, por lo que se necesita un presupuesto no solo para pasajes sino también para hospedaje y alimentación.

Se calcula que el hospedaje puede costar US$ 1,440, la alimentación un promedio de US$ 1,200, el transporte en metro o bus unos US$ 80, y el seguro de viajes otros US$ 120. A esto se le puede sumar un fondo para eventualidades que sería de US$ 150.

Asimismo Orellana comenta que, pese a no existir una campaña abierta por parte del gobierno, la vacunación de turistas genera un flujo en la economía del país norteamericano que solo invirtió un aproximado de US$ 20 por dosis.

Cabe mencionar que para viajar hacia Estados Unidos es necesaria una visa, cuyo trámite tiene un costo de US$ 160, según la Embajada de Estados Unidos en Perú.

Sin embargo, la embajada indica que por el momento solo se están atendiendo citas para nuevas visas de emergencia.

