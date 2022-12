Algunas recomendaciones generales:

1. No aceptes los balones si presentan alguna abolladura o están oxidados.2. El balón de gas debe tener el color de la marca que se está comprando. 3. Si después de comprar el balón se percata de que el cilindro no está en buen estado, llame a la central telefónica de la empresa envasadora. Se lo cambiarán sin costo alguno. 4. Verifica que el precinto de seguridad esté intacto y que no está roto o suelto.5. También puedes denunciar su caso a Osinergmin a través de la web http://www.osinergmin.gob.pe o al teléfono 219 3400.