En lo que va del 2021 el dólar acumula un alza de 6.11% en el mercado peruano. | Fuente: Reuters

Hoy, al inicio de la mañana de este miércoles 28 de abril, el dólar presenta un precio de S/ 3.84, a nivel interbancario.

Solo en la jornada pasada se indica que el billete verde se mantuvo estable luego que a inicios de la semana la divisa llegara a su nivel más alto en la historia del país.

Los inversionistas han mostrado una fuerte preocupación ante la segunda vuelta electoral entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori y según un sondeo de SAE Apoyo Consultoría, un 75% de empresas está aplazando inversiones en el Perú por la incertidumbre.

Esta menor confianza en el mercado peruano se debe una posible victoria del candidato Castillo, quien mayor intención de voto según las encuestas, cuyo plan de gobierno plantea un cambio en el modelo económico y diversas reformas.

¿Cuánto te cuesta el dólar?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indica que el precio promedio del dólar para la compra es de S/3.834 y para venta es S/3.841.

Además, se estima que en el mercado paralelo compran el dólar a un precio de S/3.83 y lo venden a S/ 3.86 aproximadamente.

Cabe mencionar que esta mañana la moneda estadounidense aún no reporta ningún cambio en el mercado peruano pues la sesión cambiaria aún no inicia, pero su precio podría modificarse en cuanto comience a partir de las 9:00 a.m.

