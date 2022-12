Consejo de Minería decisión suspender la licencia de construcción del proyecto Tía María | Fuente: RPP

Un llamado a la calma. Eso fue lo que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva ante la decisión de la minera Southern de evaluar el presupuesto que tenía previsto para este año en el proyecto cuprífero Tía María.

Y es que el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Raúl Jacob, señaló a Gestión que evalúa un cambio en el presupuesto previsto para este año, destinado al desarrollo del proyecto inicialmente previsto en US$ 300 millones.

Ello tras la suspensión de la licencia de construcción para el proyecto Tía María por parte el Consejo de Minería y la espera del fallo en el recurso de revisión.

Por esa razón el ministro Oliva recomendó “esperar la decisión final del Consejo de Minería y luego tomar una decisión en su presupuesto”

“Ahora, simplemente está en suspenso, un suspenso que ellos mismos han dicho que lo iban a hacer porque enviaron una carta diciendo que el proyecto no se iba a ejecutar en el corto plazo. Entonces, en términos prácticos esa situación no ha cambiado, no entendería por qué tendrían que bajar el presupuesto”, indicó el titular del sector.

Posturas

Oliva, calificó de "exagerado" que se esté afectando la estabilidad jurídica del país, a raíz de la decisión del Consejo de Minería de suspender la licencia de construcción del proyecto de cobre Tía María.

"No se ha actuado fuera de la ley. (...) Hubo reclamos, luego el Consejo de Minería dijo que mientras se resuelven [los reclamos] se ha suspendido. Eso pasa en todas las partes del mundo. No se ha cancelado. No se está atentando [contra] la seguridad jurídica", indicó el ministro en conferencia de prensa.

