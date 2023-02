Entre enero y noviembre del 2019, más de medio millón de turistas provenientes de Estados Unidos arribaron a Perú. | Fuente: PROMPERÚ

Una ciudad con comida extraordinaria, una rica historia y arte, así define The New York Times, el diario más emblemático de Estados Unidos a Lima, al incluirla en su lista anual de 52 destinos que todo turista debe visitar este 2020.

Lima para el mundo

The New York Times, uno de los diarios más leídos del mundo, publica esta lista anualmente, destacando lugares para inspirar, deleitar y motivar a sus lectores a explorar el mundo, explicó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

“El turismo es una de las principales actividades económicas de nuestro país, y beneficia a una amplia cadena productiva. Por ello, este reconocimiento de The New York Times nos debe llenar de orgullo a todos los peruanos” Luis Torres, presidente ejecutivo de Promperú

Las razones

El prestigioso diario neoyorquino señala en su publicación que "la metrópoli peruana es una rica capital histórica y cultural llena de imágenes perfectas como la Plaza Mayor, museos llenos de tesoros antiguos como el Museo Larco y mansiones artesanales como Dédalo”. Y nuevos vuelos sin escalas desde Estados Unidos.

Asimismo, The New York Times resalta que Lima hoy es posiblemente el epicentro culinario de América del Sur, una ciudad llena de chefs famosos y platos extravagantes de comida extraordinaria.

La publicación refiere que los turistas que le den una oportunidad a la capital peruana con su visita, son recompensados ​​no solo con restaurantes de clase mundial.

"Los turistas generalmente orbitan alrededor del barrio de Miraflores, con sus ordenadas tiendas como Morfología y el paseo marítimo junto al acantilado para andar en bicicleta, sin mencionar restaurantes como Maido y Central, ambos en el top 10 del ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo.", menciona el diario.

También hace referencia a que los turistas pueden hacer compras en las boutiques locales a lo largo de la Calle de los Conquistadores en San Isidro, así como conocer y explorar una pirámide pre-inca en distritos como Miraflores y San Isidro.

"No te empañes con el gris: Lima en 2020 brilla con fuerza", así invita The New York Times a los turistas del mundo.

Puedes visitar la guía de los 52 lugares para visitar este 2020 en este enlace https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html?smid=rd.

Turistas estadounidenses e impacto económico Según Promperú, Estados Unidos es el segundo país que más turistas aporta al Perú, pero el que más divisas por este rubro deja en nuestro país. El 2018, recibimos 641,280 turistas estadounidenses, lo que significó un incremento de 7.1% respecto al año anterior. Esto representó una participación de 15% del total de las llegadas recibidas. Entre enero y noviembre del año pasado, arribaron un total de 598,545 turistas de esa zona de Norteamérica, lo que representó un incremento del 3% respecto al mismo periodo del 2018. Por su parte, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que el turista estadounidense gasta aproximadamente US$ 1,800 y una estadía promedio de 11 días. "Somos el segundo país que tiene mayor cantidad de turistas estadounidenses después de México. Estamos bien conectados con vuelos directos e indirectos a más de 90 ciudades en EE.UU.", sostuvo. Promperú resaltó que los turistas estadounidenses generan divisas por US$ 769 millones.

