Este viernes, 08 de enero, el valor Tesla en la Bolsa de New York superó los US$ 800,000 millones.

Tesla lleva 11 sesiones de alza continua, y este viernes se ubicaba con incremento de más 5.5% a las 19H00 GMT.

Según información de la agencia Bloomberg, la acción vale más de US$ 800 por papel y la capitalización bursátil del grupo asciende a US$ 826,000 millones frente a la de US$ 752,000 millones de Facebook.

La empresa de mayor valor en bolsa en Nueva York actualmente es Apple, con US$ 2,2 billones, seguida por Microsoft (US$ 1,6 billones), Amazon (US$ 1,58 billones) y Alphabet, la matriz de Google (US$ 1,2 billones). A esas compañías les sigue Tesla.

El presidente y fundador de la empresa, Elon Musk, es ayer el hombre más rico del mundo.

Se reportó que el patrimonio neto del empresario es de alrededor de US$ 188.5 mil millones, superando a Jeff Bezos, fundador de Amazon.

