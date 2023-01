La tarjeta de crédito es el producto financiero con mayor tasas de interés en el mercado. | Fuente: Andina

Más de la mitad de las personas que deja de pagar su tarjeta de crédito lo hace porque ha perdido su trabajo, segun un reciente informe de la consultora Arellano.

Entre las principales causa, según el estudio encargado por la consultora financiera Al Día, está la pérdida de empleo para el 59% de encuestados, el 19% indica que dejó de hacerlo al caer en enfermedad y asociado a ello, en tercer lugar un 18% dice que lo hizo porque un familiar cayó en enfermedad.

¿Cómo mejorar?

Patricia Tsuda, gerenta de Al Día, comenta que con una educación financiera adecuada se puede reducir el impacto de este tipo de eventos en las finanzas personales.

"Siempre podemos tener una eventualidad, un caso de emergencia pero tenemos que saber organizarnos, tenemos que tener un plan de trabajo y cómo mejorar nuestros hábitos de consumo", comentó. Gastos en alimentos, educación, vestimenta y entretenimiento son los más recurrentes a la hora de pagar con el plástico, a pesar de que es uno de los tipos de crédito más caros.

Endeudados

Tsuda comentó que actualmente son medio millón de peruanos los que tienen atrasos en el pago de tarjeta de crédito, de los cuales, casi la mitad tiene deudas con más de 120 días vencidas. Agregó que ellos ya no pueden volver a pedir un crédito en el sistema financiero.

"Cuando pasan los 120 días de vencidos, ya están castigados, quiere decir que ya están considerados como pérdida para las instituciones financieras, ahí ya no hay posibilidad, siquiera, de compra de deuda", dijo.

Para no quedar aislado del sistema financiero y caer en las manos de los créditos informales, la principal recomendación es no gastar con las tarjetas más de lo que genera como ingresos y cuide bien que sus cuotas mensuales no superen el 30% de lo que genera en un mes. Si no, la cuenta se vuelve impagable.

