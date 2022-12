La Sunat asegura que ahora más de 8,000 empresas exportadoras, principalmente pymes, podrán reducir el tiempo que dedicaban a sus trámites de exportación. | Fuente: Andina

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció un nuevo proceso 100% digital para realizar tramites de exportación, con lo que permitirán ahorrar tiempo y costos a los empresarios.

Más de 8,000 empresa exportadoras, principalmente pequeños y medianos negocios, se verían beneficiados con este nuevo procedimiento.

De acuerdo con la Sunat, esto elimina el uso de papeles y trámites físicos que debían realizar los agentes de aduanas de manera presencial.

Este proceso de exportación digital permitirá a los exportadores reducircostos significativos al contar con un sistema de exportación expeditivo, que fomenta la competitividad en el comercio exterior.

¿Cómo exportar?

La web de la Sunat indica que para que una empresa o persona natural pueda desarrollar este tipo de actividades comerciales por mercancía cuyo valor no supere los US$ 5,000 debe:

- Contar con el RUC y Clave SOL, para acceder al Exporta Fácil- Tener una mercancía a exportar.- Tener un cliente en el extranjero.- Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF) - Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST.

Una persona natural que no esté registrada con RUC puede realizar:

- Máximo tres exportaciones anuales, cuyo valor por operación no exceda de US$ 1,000.- Exportar una sola vez al año productos cuyo valor exceda los US$ 1,000 y que no supere los US$ 3,000.

