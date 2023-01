Sensatez económica

Para el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde el principal reto es "mantener la sensatez económica y dejar de lado el populismo". "El populismo busca soluciones simples. A veces están siendo bastante imaginativos sin ser consciente del daño que puede hacerse, y el daño que puede hacerse es bastante grande, porque no solo es un daño directo, sino un daño en percepción y eso es sumamente importante. No importa cuántas reservas tengamos, si la gente no cree que eso se va a mantener, sencillamente entramos a una crisis por falta de confianza"