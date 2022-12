'Medidas como el retiro del 100% de AFP causan un grave daño porque no vuelven mas dependientes a inversionistas extranjeros', afirma Moody's | Fuente: RPP

"Medidas como el retiro del 100% de AFP causan un grave daño porque no vuelven más dependientes a inversionistas extranjeros", comentó Jaime Reusche, vicepresidente del grupo de riesgo de Moodys

"Vemos la experiencia internacional y todo país desarrollado tiene un mercado de capital profundo. Y la idea de crear AFP es que existan inversionistas dentro del país que desarrollen mercado de capital que pueda otorgar inversión al gobierno, de tal manera que nos independicemos estos mercados capitales del extranjero", comentó en RPP Noticias.

En ese sentido, comentó que "genera preocupación en los inversionistas extranjeros y locales" porque es "una señal de las cosas que puedan venir al futuro porque se aprueban proyectos sin discusión técnica".

"Una crisis como esta exige hilar muy fino porque hay equilibrio macroeconómico que hay considerar. El Congreso le aplica una motosierra a un problema que requiere bisturí", agregó.

Comentó que las iniciativas del Congreso causan "mayor daño de largo plazo que el alivio de corto plazo y daños al mercado de capitales".

Incluso, advirtió que el impacto, de aprobarse el proyecto en el Pleno del Congreso, es el incremento del precio del dólar, pues existe una relación, y los niveles de desempleo.

¿Cómo es visto el Perú en estos momentos?

Reusche contó que al comienzo del manejo de crisis vio un escenario favorable, pero luego vieron consecuencias no deseadas y no se hicieron los cambios que se requerían.

"Eso generó preocupación, el hecho de que no se haya publicado el MMM se entiende, pero que no se hayan ajustado los planes, y que no se escucha más a las autoridades económicas preocupa", puntualizó.

¿De qué trata el proyecto de ley del retiro del 100% de AFP?

La semana pasada la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto que permitiría retirar el 100% de los fondos de la AFP.

El proyecto aún debe ser aprobado por el pleno del parlamento para ser una ley. A continuación los detalles sobre los posibles beneficiarios y la modalidad de retiro propuesta:

¿Quiénes serían beneficiados?

Podrían efectuar el retiro total aquellos afiliados que no registren aportaciones ni retención por más de 12 meses consecutivos.

Mientras que las personas que hayan dejado de hacer aportes desde el inicio del estado de emergencia podrán retirar hasta S/4,300 (1 UIT).

Esta medida se daría de manera complementaria a la Ley N° 31017 que permitió el desembolso del 25% de los fondos de la AFP.

¿Cómo se haría el retiro?

Para el primer grupo de afiliados mencionados, es decir, aquellos que podrían retirar el 100%, así sería el retiro:

El 34 % en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud ante la administradoraprivada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado.

El 33% a los 90 días calendario computados a partir del primer desembolso, a que se refiere el literal anterior.

El 33% a los 90 días calendario computados a partir del segundo desembolso, a que se refiere el literal anterior.

Mientras que para los ex afiliados, que no han realizado aportes por más de 12 meses y cuyo fondo es igual o menor a S/10,000, la entrega de los fondos se efectuaría de la siguiente manera:

El 50 % en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado.

El 50% a los 60 días calendario computados a partir del primer desembolso, a que se refiere el literal anterior.

En el caso de los aportantes que solo pueden retirar 1 UIT la entrega se haría a los 10 días de haber presentado la solicitud.

Te sugerimos leer