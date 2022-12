Anglo American no encuentra relación entre el conflicto de tía María con el que está ocurriendo en Moquegua | Fuente: RPP

La empresa Anglo American, que integra el consorcio junto a Mitsubishi, a cargo del megaproyecto cuprífero Quellaveco, en Moquegua afirmó que la fase de construcción continuará, y no hay riesgo que se detenga a pesar de las protestas y el descontento de la población.

Así lo confirmó Eduardo Serpa, gerente de sostenibilidad de la compañía, a RPP.

“Quiero resaltar que la empresa nunca detuvo su trabajo de construcción y es importante señalarlo. Continuamos con todo el personal trabajando en esta etapa”, agregó.

En otro momento, Serpa descartó que exista un efecto rebote del conflicto de Tía María (Arequipa) en Quellaveco. Incluso, explicó que la inconformidad de la población se debe a que hubo “mucha expectativa en la región de Moquegua lo que llevó a la población que la empresa puede hacer algo más”.

“Entendemos que en Moquegua hubo noticias de que el problema de otros proyectos cercanos (Tía María) podría estar generando reclamos, pero nosotros, nos enfocamos a nuestros compromisos. No podría ser categórico, no me atrevería a decir hay una relación entre el conflicto de Tía María con el de Quellaveco”, anotó.

Mañana se retomará la mesa diálogo entre las autoridades de Moquegua, miembros del Ejecutivo y la empresa Anglo American. Serpa espera que el conflicto llegue a su fin, pues este encuentro “permitirá atender los requerimientos que se están haciendo”

Te sugerimos leer